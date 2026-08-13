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Alba recusa modelo híbrido e define manutenção de sessões presenciais

Decisão foi anunciada pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Manutenção do formato presencial atende escolha majoritária dos deputados
Manutenção do formato presencial atende escolha majoritária dos deputados - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) vai continuar realizando as sessões de forma estritamente presencial. A definição ocorreu após reunião entre a Mesa Diretora e o Colegiado de Líderes do Parlamento baiano, onde prevaleceu o posicionamento da maioria dos parlamentares.

O anúncio foi feito pela presidente do Poder Legislativo, deputada Ivana Bastos, durante participação no evento comemorativo aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), nesta quinta-feira, 13.

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De acordo com a parlamentar, a manutenção do formato presencial atende à escolha majoritária dos deputados, a despeito de solicitações pontuais apresentadas por alguns parlamentares para a adoção de sessões no formato híbrido ou totalmente virtual.

"Nós pautaremos os projetos de 15 em 15 dias nas terças-feiras. E, caso venha algum projeto que tenha uma necessidade mais rápida, a gente vai convocar, vai chamar os deputados aqui na Casa", explicou Ivana Bastos sobre o fluxo das atividades em plenário.

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Regularidade no período eleitoral

A presidente da Casa ressaltou, ainda durante o evento, que a pauta legislativa está em dia, sem pendências ou acúmulo de matérias pendentes de deliberação urgente.

A reorganização do calendário de votações busca conciliar a rotina parlamentar na capital com a presença dos deputados em suas bases eleitorais no interior do estado.

De acordo com a deputada, a meta do planejamento adotado pela ALBA é assegurar que a dinâmica política das eleições não cause prejuízos aos trabalhos legislativos ou à população baiana.

"Normalmente, estamos tentando não ter nenhum atraso em votações e não ter nenhum prejuízo para a população durante esse período eleitoral, em razão dessa ausência dos deputados em suas áreas de atuação", concluiu a presidente.

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Tags

Alba Assembleia Legislativa da Bahia Ivana Bastos Legislação Baiana Período eleitoral sessões presenciais

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