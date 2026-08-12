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CANSANÇÃO

Prefeita contratou 1825 servidores sem editais de seleção

Admissões irregulares da gestão foram feitas apenas no primeiro trimestre deste ano

Rodrigo Tardio
Por
Vilma Gomes (MDB), prefeita de Cansanção, está proibida de realizar novas contratações
Vilma Gomes (MDB), prefeita de Cansanção, está proibida de realizar novas contratações - Foto: Reprodução | Facebook
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O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) confirmou, em sessão plenária realizada nesta quarta-feira, 12, a medida cautelar contra a prefeita de Cansanção, Vilma Rosa de Oliveira Gomes, conhecida como "A Mamãe" (MDB).

A determinação veda a realização de novas contratações temporárias sem a prévia abertura de processo seletivo, bem como impede a prorrogação de vínculos em desacordo com a legislação vigente.

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A atuação do órgão de controle decorre de termo de ocorrência instaurado pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP).

Admissões sem edital

A fiscalização identificou que a administração municipal promoveu a admissão de 1.825 servidores temporários apenas no primeiro trimestre de 2026, sem a veiculação de qualquer edital de seleção simplificada ou instrumento público congênere — prática que sinaliza afronta direta aos postulados constitucionais da legalidade, impessoalidade e publicidade.

O TCM-BA destacou a manutenção dos pressupostos que justificaram o provimento cautelar concedido em junho.

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Proibição

De acordo como ressaltado nos autos, a despeito das alegações da defesa sobre a adoção de providências administrativas para adequação do quadro funcional e paralisação de novas admissões, a gestão municipal não apresentou documentação hábil a comprovar a regularização das pendências apontadas pela equipe técnica.

Com a ratificação do entendimento pelo Pleno, a gestora permanece submetida às restrições operacionais.

O TCM-BA assinalou, ainda, o prazo de até 60 dias para que a Prefeitura de Cansanção ateste a conclusão do processo seletivo simplificado ou submeta o cronograma formal contendo as etapas para o saneamento definitivo dos contratos temporários irregulares.

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Tags

Cansanção Contratações temporárias Fiscalização Municipal Gestão Pública LEGALIDADE tribunal de contas

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