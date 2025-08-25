Prefeita "A Mamãe" pode ser cassada e município baiano ter nova eleição

Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB) - Foto: Reprodução | Facebook

A história política de Cansanção, nordeste baiano, pode ganhar novo capítulo esta semana com o recurso eleitoral da prefeita Vilma Gomes (MDB), conhecida como "A Mamãe", o qual vai ser julgado na próxima quarta-feira, 27.

A gestora municipal é apontada de realizar contratação de servidores temporários em período de condutas vedadas, além de inflacionar matrículas de alunos, com turmas fictícias do EJA (Educação de Jovens e Adultos), cujo processo estaria paralisado aguardando retorno do INEP, Ministério da Educação e CGU.

Cansanção atingiu o total de 3.170 funcionários contratados, com o quantitativo de 40% da população matriculada.

Vilma Gomes chegou a ser condenada a prisão após a operação 'Making Off'. Caso seja cassada. o município deve ter novo processo eleitoral para escolha de um novo gestor. Se cassada, a atual prefeita fica inelegível.

Cassação mantida

Em julho, a Justiça eleitoral já tinha mantido a cassação dos mandatos de Vilma, e do vice, Rodrigo Pereira (PT), por abuso de poder econômico e político.

O processo tinha sido movido pelos advogados da candidata à Prefeitura do município e derrotado nas últimas eleições municipais, Thaynara Pereira (Avante).

A Justiça apontou que a Prefeitura de Cansanção teria cometido excessos, já no final da gestão, com a contratação dos primeiros servidores públicos em ano eleitoral, além de aumentar o número de matrículas no Programa de Educação de Jovens (EJA) com o objetivo de obter mais repasses federais.