Wagner desafia oposição após entregar hospital milionário no interior

Wagner fez desafio à oposição. - Foto: Paula Froes / Divulgação

Durante a inauguração do Hospital de Santa Maria da Vitória, nesta sexta-feira, 10, o senador Jaques Wagner (PT) lançou um desafio, “que se compare, lado a lado, o que foi feito pelos adversários quando estiveram no poder e o que foi realizado pelos governos do PT na Bahia”.

O senador destacou que ele, Rui Costa e o governador Jerônimo Rodrigues foram responsáveis pela construção da maior infraestrutura estadual de saúde do país, com 34 hospitais e 26 policlínicas. “Ninguém, nenhum grupo fez ou faz mais do que nós”.

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Wagner resgatou a realidade enfrentada pela população do interior antes desses investimentos. “Quando é que você ia achar uma ressonância magnética no interior da Bahia? Era turismo de ambulância. Você tinha que ir para a Feira ou para outro estado para fazer um exame”, disse.

Ao enfatizar a interiorização da saúde, o senador afirmou que hoje a população encontra, nas policlínicas, exames e atendimentos um avanço que desmonta o discurso crítico da oposição.

Sem citar nomes, Wagner ainda criticou o clima de polarização e ataques pessoais na política. Para ele, quem parte para ofensas demonstra falta de argumentos e de entregas concretas. “Político que tem serviço prestado não precisa ofender”, disparou.

Investimento milionário

A unidade, que recebeu o investimento total de R$ 43,6 milhões do Governo do Estado, garante a assistência qualificada a mais de 307 mil habitantes de 12 municípios do Oeste baiano. Além da requalificação hospitalar, a agenda inclui a autorização de novos serviços e entregas para o município.

O Hospital Dr. José Borba dispõe de 60 leitos de internação, dez leitos de observação na emergência e centro cirúrgico com cinco salas. A unidade atua como referência na Rede de Atenção às Urgências e na Rede de Atenção ao Parto e Nascimento, atendendo tanto por demanda espontânea quanto por meio da regulação via SAMU Regional e Central Estadual.