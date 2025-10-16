Wagner garante: governistas não verão racha em 2026

Senador Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) garantiu que base governista não verá racha em 2026, em meio às discussões sobre quem vai compor a chapa majoritária para a disputa ao Senado. São três nomes para duas vagas: o ministro Rui Costa, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) e o próprio Wagner.

O petista, na manhã desta quinta-feira, 16, reforçou que é "candidatíssimo à reeleição no Senado Federal para continuar servindo a Bahia e o Brasil" e pontuou que o grupo encabeçado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem “um bom problema” para resolver.

“São 3 candidatos para 2 vagas, mas eu posso garantir que o grupo não vai rachar. Temos muita história e somos uma família política. Esse grupo tem feito muito bem à Bahia e tem muito currículo para apresentar. Nós vamos chegar num denominador comum”, garantiu Wagner em entrevista à rádio Digital FM, de Alagoinhas.

Elogios a Jerônimo e isenção do IR

Na ocasião, ele declarou ter "muito orgulho" de Jerônimo ao comentar a renovação dos quadros no PT baiano. "Jerônimo é extremamente humilde, muito trabalhador, não para quieto, já foi a mais de 350 municípios em quase 3 anos de trabalho", afirmou.

Sobre o andamento do projeto que isenta pessoas que ganham até R$ 5 mil do Imposto de Renda, em tramitação no Senado, Jaques Wagner revelou ter a expectativa de que em 20 dias a votação aconteça na Casa e o texto seja aprovado.

"Audiências públicas estão sendo feitas no Senado com o compromisso de que, em 20 dias, tenhamos a votação e eu tenho convicção de que a matéria será aprovada. Todos reconhecem que será um avanço na justiça tributária. Nós queremos mais impostos para quem tá lá em cima pra aliviar o bolso de quem ganha menos", afirmou Wagner.