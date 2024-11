Walter Tannus faz alerta para descaminho no setor de combustíveis

Walter Tannus critica prática que burla pagamento de impostos - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências da Bahia (Sindicombustíveis), alertou para o impacto econônimo causado pelo chamado 'descaminho' no setor. Ele esteve presente no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, nesta sexta-feira, 8.

Tannus explicou a modalidade ao Portal A TARDE, e disse que a prática de não pagamento dos tributos pode ter gerado um 'rombo' de R$ 600 milhões na arrecadação da Bahia no último ano.

"Descaminho é quando a modalidade comercial, quando você em alguma etapa da comercialização do produto não paga os tributos. Isso está acontecendo, isso agride o mercado, desequilibra o mercado. O descaminho representa mais de 18%, ou seja, quem está praticando essa política econômica está destruindo a classe empresarial", afirmou Walter Tannus.

"Esse impacto quem sente mais é a população. Recolhemos no estado da Bahia ano passado um total de R$ 6 bilhões. Se você tem esse descaminho de 10%, o estado está perdendo, no mínimo, R$ 600 milhões, e deixando de construir hospitais, escolas e investir em segurança pública", pontuou o presidente do Sindicombustíveis.