Jerônimo sai em defesa do setor de combustíveis: "Segmento difícil"

Presente no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, nesta sexta-feira, 8, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu o segmento e a importância da categoria para a economia do estado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Jerônimo frisou os desafios encontrados pelo setor, como a instalação e sobrevivência em municípios com menor consumo de combustíveis, e citou a necessidade de movimentos como a reforma tributária em curso no Brasil.

"É um segmento difícil. A gente sabe da dificuldade que é manter uma estrutura de postos, inclusive em municípios em que o consumo não é tão grande quanto é na capital, gerando empregos, gerando impostos, e levando a marca. No caso da Bahia, além das duas marcas de origem baiana, as outras que passam aqui e veem que o potencial é muito forte. É necessário ter movimentos importantes no Brasil, como a reforma tributária, que é nacional, mas também diz respeito ao estado, o tema da infraestrutura, a segurança pública", afirmou o governador.