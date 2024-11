Presidente da Alba exalta encontro de Revendedores de Combustíveis

Deputado participou do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD) exaltou a realização do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, onde conversou com o Portal A TARDE sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor que é o quarto maior contribuinte de impostos estaduais.



“Importante demais esse encontro, é um setor que só aqui na Bahia arrecada R$ 6 bilhões, é o quarto maior contribuinte de impostos para a Bahia, gera mais de 40 mil empregos, o evento tem uma relevância muito grande, pois dá para discutir os problemas que cada dia mudam. Um dos assuntos gravíssimos discutidos é a entrada de grupos marginais no setor, sendo proprietários de grande redes de postos, que não cumprem a lei e fazem uma concorrência desleal. Esse encontro é muito bom para discutir com as autoridades essas questões, para pressionar e tentar encontrar uma solução", afirmou Adolfo.

O presidente da Alba também falou sobre a tentativa de reeleição na presidência da Casa para um terceiro mandato consecutivo, mesmo podendo sofrer judicialização.



“Para deixar claro, todos os 63 deputados têm direito de pleitear e ser presidente da Assembleia. Mas só que, eu agradeço a Deus e aos colegas, por já ter sido eleito e reeleito, e já deixei bem claro ao governador, ao senador Otto Alencar, ao senador Jaques Wagner, ao ministro Rui Costa, a cúpula política do nosso grupo, que se fosse escolhido pelos deputados, ou qualquer outro nome, para mim não tinha problema algum", frisou Adolfo.

"Não é uma imposição minha, é da Casa. A Casa não quis arranjar outro candidato e querem que eu dispute, mesmo sabendo que pode ter algum problema, algum ajuizamento no Supremo, então eu não poderia me furtar, pois não é uma exigência minha. Eu não mando em nenhum deputado, mando no meu voto, mas se 62 deputados, mesmo sabendo que pode haver isso, me escolheram", completou o deputado.