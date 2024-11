“A Petrobahia atua dentro das quatro linhas”, diz CEO Thiago Andrade

CEO da Petrobahia, Thiago Andrade participou do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort - Foto: Divulgação/Petrobahia

CEO da Petrobahia, Thiago Andrade afirmou que a empresa atua "dentro das quatro linhas”, ao se referir à prática de preços dos combustíveis para o consumidor final e criticou o que chamou de concorrência desleal, praticada por empresas do mesmo setor, fazendo com que as discussões sobre o preço dos produtos sejam feitas sem ou fora de contexto.



Thiago participou do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, e conversou com o Portal A TARDE sobre diversos assuntos, principalmente o preço e custo de produção.

“O preço ataca o bolso, que é 'órgão' mais sensível do ser humano, entendo que preço é, de fato, um ponto relevante, ainda mais associando o preço ao custo, e a gente tem observado que existe uma discussão do preço em si e não é o que está na bomba, é uma estrutura de custo que é carregada, seja ela do ponto de vista fiscal, tributário ou sobre concorrência desleal. Empresas como a Petrobahia, que atuam dentro das quatro linhas, jogam a regra do jogo à risca, são impactadas negativamente porque tem na sua concorrência empresas que fazem preços que são desalinhados com a realidade do mercado", disse o CEO.

Empresário defendeu que haja mais fiscalização para a prática e medidas para garantir que o cliente tenha um preço justo.



"Então, a dificuldade do tema, a discussão em cima do preço, ela é real. O preço do combustível não é barato e ao mesmo tempo o custo é muito elevado. Se fala muito dessa agenda do governo e entes públicos sobre o controle e gestão disso, e precisa manter, inibindo a concorrência desleal, fazendo com que quem trabalha certo seja estimulado nesse foco e garantindo que o cliente tenha um preço justo na ponta. E a gente como Petrobahia, como agente de mercado influente e impactante, preza por isso e vamos continuar trabalhando para isso, para que o trabalho seja fortalecido no mercado", pontuou.