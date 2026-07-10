Wilson Cardoso critica pragmatismo eleitoral da oposição na Bahia

O prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (PSB), Wilson Cardoso, defendeu de forma contundente o alinhamento político entre o governo da Bahia e o governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em declaração durante o evento desta sexta-feira, 10, o qual o MP-BA formalizou acordo com 25 municípios estratégicos para fortalecer a alfabetização na Bahia, o municipalista destacou que tem percorrido o estado construindo planos de governo participativos, uma estratégia que, segundo ele, visa ouvir diretamente a população sobre os principais desafios regionais.

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Cardoso demonstrou forte convicção a respeito dos avanços conquistados pelas gestões do grupo político.

"Temos um governo de muitas entregas, embora ainda existam muitos desafios colocados pela frente", pontuou.

Aprovação

O presidente da UPB também usou os índices de popularidade do governador Jerônimo Rodrigues para respaldar a atual gestão, afirmando que, desde o início do mandato, as manifestações populares mostram que a aprovação do gestor supera a desaprovação. "Isso significa que estamos no caminho correto."

Com o cenário eleitoral oficialmente posto, o prefeito previu um debate intenso e sublinhou que a UPB manterá firme a defesa das ações que vêm transformando o estado.

"Nós fizemos uma ampla revolução na saúde e na interiorização de serviços que antes não existiam. Estamos fazendo investimentos gigantescos na educação, na infraestrutura, na Bahia e no Brasil", afirmou Cardoso.

Críticas à oposição

Ao ser questionado sobre o posicionamento das forças de oposição na Bahia, Wilson Cardoso não poupou críticas, acusando os adversários de buscarem alinhamentos puramente por conveniência eleitoral, em detrimento de um projeto real para a melhoria de vida dos baianos e brasileiros.

De acordo com o presidente da UPB, a oposição adota uma postura historicamente "anti-Lula", mas tenta mudar o discurso quando o período de votação se aproxima devido à alta popularidade do presidente no Nordeste.

"Se você for pegar os três primeiros anos do governo, era muito ataque a Lula. A trajetória política e a ação política deles é anti-Lula, é para derrotar o presidente. Mas quando chega na eleição, e o Lula performa com 70% a 72% de intenção de voto, vira o 'tanto faz'", criticou o prefeito, ironizando a suposta neutralidade adotada por adversários em pleitos anteriores.

Transparência

Finalizando a análise sobre o tabuleiro político, Cardoso reforçou que o grupo governista não vai fazer jogo duplo e deve manter a identidade alinhada ao Palácio do Planalto de forma clara.

"Nós queremos dizer com transparência para o eleitor: nós somos do time de Lula, nós somos desse time que muda o Brasil e que muda a Bahia. Nós vamos defender o presidente e vamos defender o governo no geral", finalizou.