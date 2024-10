Yuri Silva foi demitido sete dias após morte da avó; saiba detalhes

A portaria com a exoneração foi publicada nesta segunda-feira, 7, no Diário Oficial da União (DOU), e é assinada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A ministra Anielle Franco exonerou o jornalista baiano Yuri Silva do cargo de secretário do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade (Sinapir), vinculado ao Ministério da Igualdade Racial. Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, a demissão foi comunicada por meio de ligação no celular, sete dias após a morte da avó de Yuri.

Nos bastidores, circula a informação de que a demissão estaria relacionada a uma aproximação de Yuri com o ex-ministro Silvio Almeida, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a divulgação de denúncias de assédio sexual. Apesar de afirmar que a conversa interna aponta este motivo, uma fonte do portal A TARDE não confirmou esses rumores.

A portaria com a exoneração foi publicada nesta segunda-feira, 7, no Diário Oficial da União (DOU), e é assinada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa.