Yuri Silva se manifesta sobre demissão nas redes sociais

Yuri Silva e Anielle Franco - Foto: Reprodução / Instagram

Demitido da posição de secretário do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade (Sinapir), cargo que ocupava desde maio, e do quadro do Ministério da Igualdade Racial, o jornalista Yuri Silva voltou a se pronunciar em suas redes sociais sobre o ocorrido.

Após contato com o Portal Massa! no início da manhã, onde confirmou a sua demissão ao afirmar que confirmava o que foi noticiado na imprensa, Yuri voltou a se manifestar e se despediu da pasta, onde estava desde o grupo de transição de governo em 2022 após a vitória do presidente Lula na última eleição nacional.

De acordo com apuração do Portal MASSA!, Yuri teria sido demitido por conta da sua proximidade com o núcleo do ex-ministro dos Direitos Humanos, Sílvio de Almeida, exonerado após denúncias de assédio sexual contra funcionárias e também contra a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco.

Em seu post, Yuri agradeceu ao tempo que passou dentro da estrutura governamental e fez elogios à ministra Anielle, a quem chamou de "Gigante". Ainda falou em novos planos "em breve anunciados" que foram formulados após "dialogar com meus grupos políticos partidários e no movimento social negro!".

Confira a íntegra da nota de Yuri Silva:

"Deixo o Ministério da Igualdade Racial hoje, após 1 ano e 10 meses de muita luta pra ajudar a estruturar esse projeto, que é sonho gestado pelo movimento negro desde a gloriosa Seppir. Seguirei para novos desafios, em breve anunciados, após dialogar com meus grupos políticos partidários e no movimento social negro!

Na política, tudo passa! Um dia, a gente dorme e no outro a gente acorda. E é assim que devemos enxergar transições desse tipo. Elas são normais, corriqueiras e devem ser tratadas com essa tranquilidade.

O que fica são as políticas públicas e os movimentos sociais – esses, sim, incontornáveis, imbatíveis e sem os quais nós negros não existiríamos vivos como povo!

Pra mim, foi uma honra construir o MIR sob a liderança da gigante @⁨Anielle Franco⁩ e ter tanta gente legal e dedicada, comprometida com o combate ao racismo, como colegas de trabalho. Vários que seguem no MIR e que passaram por lá se tornaram amigos e amigas pra vida toda!

Eu saio dessa tarefa política de cabeça erguida. Hoje passei nos dois prédios do MIR para me despedir pessoalmente de cada pessoa que acreditou em mim, na minha liderança política, na minha capacidade de articulação, na minha verdade, no sonho e no brilho que meus olhos trazem quando falo de movimento negro e das PIR!!!

Encontrarei todos os companheiros e companheiros de sempre por aí, na luta (de onde nunca saí nem nunca sairei), nos Governos, na sociedade civil e, sobretudo, nos livros de história!!!

E nunca se esqueçam: Xangô, Deus e todas as divindades supremas que acreditamos como representação de vida e da correção sempre serão vivas na vida de quem fala a verdade!

Obá Kaô Kabiecile!"

*Com apuração do Portal MASSA!