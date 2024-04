Após janela partidária, PP de Feira de Santana segue com maior bancada | A TARDE

O Partido Progressistas (PP) de Feira de Santana dormiu sem assento e acordou com a maior bancada e a presidência da Câmara. A mudança de status deu-se em função da janela partidária, quando sete vereadores, incluindo a presidente da Casa Legislativa, a vereadora Eremita Mota, filiou-se a sigla presidida por Yuri Guimarães.

Segundo Guimarães, essa movimentação dos vereadores com mandato mostra a confiança no projeto, que vem sendo tocado em conjunto com o presidente Estadual, Mario Negromonte Júnior, de fortalecimento da sigla em Feira de Santana. “Há quase um ano estamos trabalhando nesse movimento de tornar o PP, um partido representativo da cidade. Não era possível que um partido da grandeza do nosso, não tivesse nenhum acento na segunda maior Casa Legislativa da Bahia”, enfatizou o presidente municipal.

Yuri disse ainda, que a intenção é continuar com o mesmo número de cadeiras, ou até mesmo ampliar. “Vamos seguir firmes e trabalhando forte para alcançar os melhores resultados no próximo pleito e continuar com a maior bancada na Câmara”.

Estão filiados ao PP de Feira, a vereadora Eremita Mota, os vereadores Paulão do Caldeirão, Pedro Cícero, Emerson Minho, Ron do Povo, Luiz da Feira e Pastor Valdemir.