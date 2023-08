Bahia registra novos tremores de terra; Defesa Civil monitora situação

As estações sismográficas do Laboratório Sismológico do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), instaladas na Bahia, registraram nove atividades sísmicas de baixa intensidade, de quarta-feira, 30, para quinta-feira, 31, nos municípios de Curaçá e Jaguarari.

Entre os nove tremores, quatro tiveram magnitude preliminar inferior a 1.0 mR e os outros cinco com magnitude acima de 2.0 mR, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil da Bahia (Sudec), que monitora a situação na região.

O superintendente da Sudec, Heber Santana, destacou a importância do monitoramento e também de ações de preparação, prevenção e mitigação que estabeleçam proteção devida à população. Não há registro prejuízos materiais ou acidentes causados pelos recentes tremores, ainda segundo o órgão.



A Bahia contabiliza nove estações sismográficas, situadas nos municípios de Barra, Ibotirama, Jaborandi, Ponto Novo, Jacobina, Itapé, Amargosa, Cachoeira e Lapão, compondo a Rede Sismográfica do Nordeste (RSISNE) e, por consequência, a Rede Sismográfica Brasileira (RSB).

Cuidados

Em caso de tremores de terra, a Defesa Civil recomenda não entrar em pânico, se afastar de objetos que possam cair ou quebrar, como janelas e armários altos, não se aproximar de edifícios, marquises, linhas de transmissão, muros, árvores e afins, observar se há rachaduras nas paredes, se houver, sair imediatamente de dentro de casa, procurar se manter em um local seguro e se preparar para novos tremores.