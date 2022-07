Colisão entre ônibus e carro deixa ao menos 17 feridos na BR-116

Dezessete pessoas ficaram feridas após um acidente que envolveu um ônibus de turismo e uma pickup Strada, neste sábado, 23, no quilômetro 766 da BR-116, no Sudoeste do estado.

Os veículos colidiram frontalmente na região de Lagoa Grande, que fica entre os municípios de Poções e Planalto. Entre os feridos, quinze tiveram lesões leves e dois tiveram lesões graves. Outras cinco pessoas envolvidas no acidente não tiveram qualquer lesão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus tombou em um barranco, mas ainda não se sabe se as pessoas com lesões graves estavam no coletivo ou no carro. A rodovia não foi interditada e o fluxo tem fluído no modelo pare e siga, segundo a Via Bahia.