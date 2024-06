Dias d´Ávila gasta mais de R$ 800 mil com decoração e bandeirolas | A TARDE

Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, vai gastar quase R$ 1 milhão para decorar as ruas da cidade durante os festejos de São Pedro, de 28 de junho a 2 de julho. Os valores estão no Diário Oficial do município.

Boa parte desse valor se refere à colocação de bandeirolas, aquelas mesmo de papel, em várias cores. O contrato de menor valor para essa ornamentaçlão é de R$ 356 mil. O número de bandeirolas e de ruas contempladas não está disponível.

Um segundo contrato, de R$ 450 mil, com as mesmas especificações, também foi homologado, mas não há como saber quanto será investido em bandeirolas ou outros adereços, nem que outro elementos irão compor a decoração. Veja os contratos abaixo:

Um contrato para serviços de segurança, no valor de R$ 226 mil, também consta no Diário, mas não está explícito que seja destinado à festa. Montagem de palco, iluminação e locação de banheiros químicos também entram na conta, mas os contratos ainda não foram publicados.



Entre as atrações mais conhecidas já divulgadas, o maior cachê é da cantora Joelma, R$ 400mil, seguida de Tarcísio do Acordeon (R$ 350 mil), Iguinho e Lulinha (R$ 330 mil), Toque Dez e Kevi Jonny (R$ 200 mil, cada) e Kart Love (R$ 120 mil). Confira:

Publicações relacionadas