Ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, morre aos 83 anos

Faleceu, na tarde este domingo, 24, o ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC). A informação do blog Políticos do Sul da Bahia foi confirmada por algumas autoridades, como o ex-secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, e por um dos filhos do político ao G1.

Fernando Gomes (PTC), foi transferido, nesta quarta-feira, 20, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Aliança, em Salvador, após ter crise de tosse e vômito.

Na ocasião, o ex-prefeito de Itabuna também sentia dores nas pernas e região abdominal. De acordo com os médicos, a inflamação no fígado foi causada por automedicação, ou seja, uso sem a orientação médica antes de ser internado. Fernando era portador de Hepatite B, há mais de 20 anos.

Prefeito de Itabuna em cinco ocasiões, Fernando Gomes foi um dos fundadores do MDB em Itabuna, partido que fazia oposição à ditadura militar.

Seu primeiro cargo público foi em 1973, quando assumiu o cargo de Secretário Municipal de Administração. Em 1978, disputou sua primeira eleição para prefeito de Itabuna e saiu vitorioso.

Fernando deixa viúva e seis filhos.

Com tristeza a Bahia, a região cacaueira e o mundo político baiano se despedem do inesquecível Fernando Gomes. Fica a lembrança da pessoa afável, divertida e que muito contribuiu pela região cacaueira. pic.twitter.com/9WpL2fVlb3 — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) July 24, 2022