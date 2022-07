Gandu recebe R$ 171 mil do governo federal para obras de recuperação

O município de Gandu, sul do estado, receberá um repasse de R$ 171.122,72 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional.



A cidade do Sul do estado foi uma das localidades afetadas pelo temporal que aconteceu na Bahia entre o fim do ano passado e o início deste ano.

A prefeitura de Gandu terá o prazo de 365 dias para executar as ações das quais o repasse se propõe, segundo a portaria Nº 2.341 do Diário Oficial da União publicado nesta segunda-feira, 25.

No total, nove municípios brasileiros, incluindo Gandu, receberão verba para obras de reconstrução. São eles Tefé, no Amazonas; Entre Folhas, Medina e Sem-Peixe, em Minas Gerais; Araçoiaba, Cortês e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco; e Extremoz, no Rio Grande do Norte.