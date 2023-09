Governador entrega unidade conjugada das Polícias Civil e Militar

Publicado sexta-feira, 08 de setembro de 2023 às 21:34 h | Autor: Da Redação ouvir

COLINA ANOTA BAHIA Teatro A ordem de serviço que autoriza o início das obras de requalificação do Teatro do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues, em Salvador. A cerimônia contou com a participação do diretor-geral do Irdeb, Flávio Gonçalves e da ex-primeira-dama da Bahia, Fátima Mendonça. Na foto o governador Jerônimo Rodrigues Foto: Joá Souza/Divulgação Data:19/06/2023 - Foto: Joá Souza/Divulgação 19/06/2023