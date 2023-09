Governo da Bahia investe mais de R$ 261 mil em cidade baiana

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez a entrega de equipamentos de saúde no município de Remanso, no Norte da Bahia. A ação foi feita nesta quinta-feira, 31. Os itens serão usados na nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Adquiridos pela Secretaria da Saúde do Estado, os equipamentos destinados à UPA representam um investimento superior a R$ 150 mil e incluem macas, respiradores, computadores e itens de escritório. Somente em 2023, o município já recebeu mais de R$ 261 mil em equipamentos que têm auxiliado na qualificação do atendimento prestado aos moradores da região.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destacou a importância do fortalecimento da saúde municipal e reafirmou a necessidade de trabalhar em conjunto no processo de qualificação da assistência à saúde nos municípios. “É um trabalho que fazemos em parceria. O trabalho na atenção básica reflete em toda a rede de saúde”, afirmou.