Mata de São João sonega informações ao painel junino do MP

Festejos em Mata de São João consumiram mais de R$ 3 milhões de cachês para apenas nove atrações - Foto: Ascom | PMSJ

O prefeito de Mata de São João, Agostinho dos Santos Neto, o Bira da Barraca (União Brasil), que curtiu o show da cantora Manu Bahtidão virando uma garrafa de whisky no gargalo, tentou ludibriar o Ministério Público informando valores muito abaixo do que realmente foi gasto na contatação de artistas para os festejos juninos.

Bira recebeu o "selo transparência" do MP e o município apareceu na posição 89 entre os 192 que enviaram dados ao Portal, com R$ 1,472 milhão de gastos informados para a contratação de 8 atrações. Mas, na prática, não foi bem assim.

Prefeito de Mata de São João recebeu selo de transparência mas só informou menos da metade dos valores gastos com shows | Foto: Reprodução | MPBA

Somente com Simone Mendes (R$ 650 mil), João Gomes (R$ 500 mil) e - aquela, do whisky - Manu Bahtidão (R$ 370 mil) foram gastos mais do que o repassado ao MP. A esses se somam Tarcísio do Acordeon (R$ 350 mil), Iguinho e Lulinha (R$ 330 mil), Fulô de Mandacaru (R$ 300 mil), Alcymar Monteiro (R$ 250 mil), Adelmário Coelho (R$ 200 mil) e Bruno Rosa (R$ 120 mil), totalizando, só em cachês, R$ 3,04 milhões distribuídos entre 9 atrações, de acordo com extratos publicados no Diário Oficial do Município.



Mais que o dobro que o resgistrado pelo Portal. Com esses números, Mata de São João entra no 'top 20' das cidades com maiores gastos juninos, ocupando a 17ª colocação e o maior valor médio por atração. Isso apenas no palco principal, sem contar eventos pré-São João, como o "Forró da Paquera" e a "Caravana do Forró".