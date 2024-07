26/06/2024 às 20:35 • Atualizada em 28/06/2024 às 11:54 - há XX semanas | Autor: Da Redação BATEU FORTE Prefeito 'vira' whisky no palco e transmissão sai do ar; vídeo Bira da Barraca subiu ao palco com a cantora Manu Bahtidão na noite de sábado e aproveitou a festa sem filtros

Bira da Barraca virou uma garrafa de whisky no palco com a cantora Manu Bahtidão e, na sequência, a transmissão saiu do ar no Youtube - Foto: Reprodução | Youtube

A prefeitura de Mata de São João não economizou nas atrações dos festejos juninos e o prefeito Bira da Barraca (União Brasil) também não se furtou a curtir a festa. No sábado, segundo dia de festa, ele foi convidado ao palco e protagonizou cenas no mínimo pitorescas. A cantora Manu Bahtidão, em trajes sensuais, virou uma garrafa de whisky na boca de Bira, que, sem cerimônia, caiu na brincadeira, incentivado por outros presentes ao palco. A reação do público foi imediata e deixou o prefeito meio sem graça. (veja vídeo no final da matéria) Trasmissão dos festejos de Mata de São João no Youtube: somente o primeiro e o terceiro dia. O segundo sumiu. | Foto: Reprodução | Youtube Fora do ar

Coincidência ou não, a transmissão do show, que foi realizada nos três dias pelo youtube da prefeitura, foi excluída dos arquivos. Na página oficial de Mata de São João só é possível encontrar o primeiro e o terceiro dias de festa. Resta saber se a decisão de excluir o vídeo obedece a critérios próprios da plataforma ou se foi determinada pelo próprio prefeito, após a repercussão negativa. Veja o vídeo:

Compartilhe essa notícia com seus amigos