Memórias juninas | A TARDE

Uma das lições que o acesso ao acervo do Centro de Documentação A TARDE (Cedoc A TARDE) oferece é que a memória, especialmente a que fica sob a guarda do jornalismo, tem movimento, ao registrar, ano após ano, as mudanças culturais e sociais. Atualmente, a menção às festas juninas remete a grandes espetáculos em áreas públicas, com repertório que frequentemente pouco tem da música típica do período. Mas imagens como as que mostram um São João com cenas tão diversas como uma celebração na vizinhança e em um grande espaço de shows para as quadrilhas são indícios de como as festividades se apresentam dinâmicas.

O São João, principalmente, é um evento de nível espetacular, que demanda muito investimento e alta produção, a ponto de ter se tornado o principal motor da economia das cidades baianas de grande, médio e pequeno portes. Isso não impede que a festa ainda comporte, mesmo que por meio da lembrança trazida por um registro de décadas, o contato da infância com tradições que não vão desaparecer, por mais que haja demandas para a modernização do evento.

Essa coleção de imagens do Cedoc A TARDE nos faz compreender que festejar é também lembrar, não de forma nostálgica, mas a partir do quanto de dinâmico há no tempo festivo. As formas de realizar uma festa podem e vão mudar, mas nem por isso ela vai perder determinadas nuances que a fizeram importante a ponto de sempre encontramos aquele lugar de alívio para os sentidos, por termos certeza de que estarão presentes de alguma forma.

Carroceiros em tradicional casamento junino | Foto: CEDOC A TARDE

Arraiá da Capitá | Foto: Arestides Batista / Ag. A TARDE - 06/06/1991

CADERNO MUNICÍPIOS - SÃO JOÃO Na foto, Arraiá da Capitá Foto Arestides Batista / CEDOC A TARDE Data 19/06/1987 | Foto: Arestides Batista / CEDOC A TARDE - 19/06/1987

Casamento na roça, em Cachoeira | Foto: CEDOC A TARDE - Data 25/06/1989

São João no Pernalonga | Foto: CEDOC A TARDE - São João no Pernalonga

| Foto: CEDOC A TARDE

| Foto: CEDOC A TARDE

Arraiá da Orla | Foto: CEDOC A TARDE

CADERNO MUNICÍPIOS - SÃO JOÃO Na foto, Foto CEDOC A TARDE | Foto: CEDOC A TARDE

