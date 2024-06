Morre mais uma vítima da Tronox em Camaçari | A TARDE

Foi sepultado nesta terça-feira, 28, o corpo de Mário Guedes, 80 anos, vítima de insuficiência renal. O ex-pescador realizava hemodiálise há 11 anos e há duas semanas foi hospitalizado devido ao agravamento da doença, falecendo na segunda-feira, 27.

A esposa de Mário, D. Eliene, também faleceu devido à falência dos rins. Ele é um dos 87 moradores da comunidade de Areias, no Litoral Norte baiano, que entraram na justiça, em 2007, contra a Tronox, indústria de pigmentos que há mais de 50 anos é suspeita de poluir o lençol freático da localidade, por onde passa o rio Capivara.

Além do ex-pescador e da esposa, vários outros pleiteantes apontam o descarte de rejeitos da Tronox como causa para problemas renais, além de doenças respiratórias e diversos tipos de câncer, numa incidência absolutamente incomum.

A principal suspeita é de que o consumo de água de cisterna, provavelmente contaminada, durante décadas, tenha contribuído para oo quadro de falência renal, sem falar no contato direto com a água durante as pescarias.

Mário Guedes completaria 81 anos daqui a três meses. | Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Histórico



A TARDE vem acompanhando, ao longo dos anos, as denúncias de poluição por parte da Tronox. O Ministério Público autuou a empresa, em março desse ano, por descumpriimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado há mais de 11 anos.

A Promotoria de Meio Ambiente em Camaçari aguarda a conclusão de perícia nos laudos produzidos pelo instituto estadual do meiio ambiente (Inema) para adotar outras providências.

