Motociclista de app teve que levar passageiro assassinado na Bahia

Um motociclista de aplicativo relatou momentos de "desespero" por precisar levar um passageiro que foi morto a tiros no bairro Tomba, em Feira de Santana. O trabalhador, que pilotava a moto com a vítima no momento do ataque, ainda foi ferido na região do glúteo.

O crime que resultou na morte do jovem Wallace Pinheiro de Jesus, de 18 anos, aconteceu no domingo, 23. O piloto disse que atendeu o pedido para uma corrida que tinha como destino final a Rua Trigêmeos, ainda na cidade. No entanto, a chamada foi feita por um perfil com o nome de uma mulher.

“Ele embarcou e seguimos caminho. Entrei na rua que ele pediu e após uns 10 metros um Fiat Mobi de cor prata se aproximou e efetuou vários disparos em direção a gente. Eu acabei caindo da moto em movimento, fiquei embaixo de um veículo e ele também caiu e ficou para trás, no meio da rua. As pessoas que estavam no carro fizeram o retorno e eu consegui me evadir muito rápido do local. [...] fiquei desesperado. Não imaginava que ia acontecer uma coisa dessas. Há mais de um ano eu trabalho nessa atividade e eu não conhecia nem o rapaz e nem a moça.”, relatou ao Acorda Cidade o motociclista.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que a vítima estava na carona de uma motocicleta CG Titan 160, de um homem que também foi atingindo nas nádegas. Ele disse aos policiais da região que estava trabalhando, levando a vítima em uma moto após pedido feito por aplicativo.

A Polícia Civil da Bahia investiga a autoria e as circunstâncias do crime que aconteceu em Feira de Santana.