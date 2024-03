Nina Gomes anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Ipirá | A TARDE

A vice-prefeita Nina Gomes (PP) anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Ipirá. O evento que oficializou a pré-candidatura da progressista contou com a presença de lideranças, deputados e ex-deputado, autoridade pública e vereadores do município.

O deputado federal Cláudio Cajado (PP), além do ex-deputado estadual Jurandy Oliveira, o deputado estadual Luciano Simões (União Brasil) e o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Marcelo Oliveira, marcaram presença no ato realizado na casa da pré-candidata.

A mobilização em torno do lançamento da pré-candidatura de Nina, no último sábado, 9, demonstra a vice-prefeita confiança da comunidade local nas suas propostas e em sua capacidade de liderança.

Na ocasião, a pré-candidata agradeceu por todo apoio recebido e reforçou seu compromisso com uma gestão transparente, participativa e voltada para as necessidades da população de Ipirá. Para Nina, a possibilidade de ser reconduzida a cadeira do Executivo representa uma oportunidade de renovação e progresso para a cidade.

Veja momento: