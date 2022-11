Ambulância que transportava idosa para Salvador tomba na BR-116

Uma ambulância da prefeitura de Jaguaquara, no Centro-Sul da Bahia, tombou na tarde desta sexta-feira, 4, às margens da BR-116, enquanto transportava uma paciente para tratamento médico em Salvador.

Segundo informações do Blog Marcos Frahm, no momento do acidente, além do motorista, uma idosa e uma enfermeira estavam a bordo do veículo, que capotou no Km 441 da rodovia, na altura da Curva do Cavaco.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Feira de de Santana, e passam bem.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência. Populares contam que a ambulância teria sido fechada por um outro automóvel e o motorista acabou perdendo o controle da direção. A causa do acidente ainda não foi confirmada.