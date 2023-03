Após afastar servidores, Eremita Mota pode deixar Câmara Municipal

Ainda sem atender a decisão judicial que determina a Eremita Mota creditar o vale alimentação dos efetivos, um possível afastamento da presidente teria sido proposto na Justiça a pedido do advogado da Associação dos Servidores da Câmara, Hércules Oliveira, que inclui outras irregularidades, de acordo com o pedido, cometidas pela direção do Legislativo.

Uma portaria publicada no Diário Oficial do Município de Feira de Santana, edição da última segunda-feira, 6, assinada pela presidente da Casa, Eremita Mota Araújo (PSDB), afastou todos os funcionários efetivos da Divisão Financeira/Contábil do legislativo por 30 dias. Os servidores já tinham sido afastados na quarta-feira, 1, pelo período de 15 dias. A decisão foi anulada logo na quinta, 2.

A Câmara justificou a decisão informando que atende o interesse público e o quanto disposto no art. 174, caput, da Lei Complementar Municipal nº 01/1994, pelos seus próprios fundamentos, já que o grupo é investigado por irregularidades no pagamento do vale refeição. A suspensão desta vez está estipulada em 30 dias, porém os servidores devem continuar recebendo os proventos, até que seja concluída a sindicância.

A reportagem procurou a Câmara Municipal do município e não obteve resposta.