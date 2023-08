Após três anos Colbert autoriza aumento dos ônibus em Feira

O Prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), justificou que o reajuste da tarifa do transporte público do município se deu pelo intervalo em relação ao último aumento. De acordo com a publicação do Diário Oficial, edição do último sábado, 15, a vigência do último reajuste foi em 13 de janeiro de 2020. Sendo assim, de acordo com a publicação, houve a necessidade da atualização do custo tarifário a fim de "manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e dirimir o valor do déficit suportado pelo Município".

A nova tarifa passa a ser de R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos) e começa a vigorar nesta terça-feira, 18.

A meia passagem aos domingos e feriados vai ser cobrada apenas para os usuários que optarem pelo pagamento via utilização do cartão social do Sistema de Bilhetagem. Os vales transportes vão poder ser utilizados pelo prazo de 60 (sessenta dias) a contar da data de vigência da nova tarifa.

De acordo com o secretário de, Sérgio Barradas Carneiro, o reajuste deveria ter sido em dezembro de 2022.

"Caso não fosse feito esse realinhamento agora, iríamos para quatro anos sem nenhum tipo de reajuste. Então considerando que tivemos aumento de diversos tributos, propusemos esse realinhamento", disse.