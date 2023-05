Brazil Iron é obrigada a reintegrar 350 trabalhadores demitidos

A Brazil Iron, empresa que explora minério de ferro em Piatã, Chapada Diamantina, vai ter que reintegrar 350 colaboradores, que foram dispensados após a terceira etapa de demissões em massa. A decisão causou forte impacto na economia da região.

Ao Portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Mineradores de Brumado e região (Sindmine), Édio Pereira, disse que a empresa afirmou estar sendo perseguida pelo |Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).



"Fomos ao órgão ouvir a versão deles e descobrimos que a Brazil Iron não cumpriu as condicionantes das exigências legais para que funcionasse normalmente. Fiz apelo à Câmara Municipal de Piatã, para que tensione a empresa, no sentido de cumprir as exigências dos órgãos fiscalizadores", disse.

Com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª região, todos os trabalhadores demitidos vão ter o pagamento dos salários vencidos até que seja realizada negociação para estabelecer as condições das demissões. Como ainda não cumpriu a decisão da Justiça, a Brazil Iron vai ter que pagar multa diária de R$ 500 por cada funcionário.

A Brazil Iron informou, por intermédio do departamento de Comunicação, que no momento ainda não vai se manifestar sobre o caso.