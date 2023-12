Câmara convoca Zé Ronaldo e mais dois secretários para esclarecimentos | A TARDE

A presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, Eremita Mota, oficiou o prefeito Colbert Martins (MDB) a fim do comparecimento da secretária de Educação, Anaci Bispo Paim, e do secretário de Desenvolvimento Social, Denilton Pereira de Brito. Eremita convocou ainda o ex prefeito do município, José Ronaldo de Carvalho.

No caso de Anaci, a convocação é para esclarecimentos a respeito de adesão de atas de registro preço no âmbito de processos de direito administrativo e licitatórios no âmbito da secretaria.

Já no caso de Denilton o objetivo é que ele esclareça as viagens ao Estado de Minas Gerais.

CPI Shopping Popular

A Comissão Parlamentar convocou o ex- gestor municipal, José Ronaldo de Carvalho, na condição de testemunha, para que preste depoimento, com a justificativa de que ocupava o cargo de Prefeito do Município, à época da realização da Processo Licitatório e da assinatura do Contrato de Concessão, que instituiu a relação de parceria para construção e administração do empreendimento.

O objetivo é a investigação de possíveis irregularidades contratuais e legais no empreendimento "Cidade das Compras", conhecido como "Shopping Popular", estabelecido mediante Parceria público-Privada entre o Município de Feira de Santana e o Consórcio Feira Popular.