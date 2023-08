Circuito Baiano de Skate: 1ª etapa é realizada em Feira de Santana

A Pista Pública de Skate do Parque da Cidade, em Feira de Santana, centro-norte da Bahia, vai receber a 1ª etapa do Circuito Baiano de Skate 2023, neste próximo fim de semana, dias 5 e 6 de agosto.

O evento vai receber atletas de toda a Bahia na primeira de três etapas previstas da competição neste ano. As outras duas vão ser realizadas nas cidades de Dias D’Ávila e Salvador.

E evento é gratuito e livre para todos os públicos. São esperados pelo menos 100 competidores, homens e mulheres, que vão disputar o título em sete categorias, sendo três femininas (Mirim, Iniciante e Amador) e quatro masculinas (Mirim, Iniciante, Amador e Master). A competição vai ocorrer na modalidade Street, que é olímpica.

Premiação



“Os atletas com as melhores performances vão se classificar para a Seletiva Nordestina de Skate Street Amador 2023, que tem previsão de ser realizada em Fortaleza-CE, no segundo semestre.

Os skatistas interessados em participar, precisam se inscrever através do site http://circuitobaianodeskate.com.br/ e realizar o pagamento de uma taxa de inscrição.

Durante os dois dias de competição, eventos paralelos vão ocorrer, como intervenções artísticas envolvendo a cultura urbana. DJs locais que vivem a cena do skate, animam os atletas e o público presente entre as apresentações.

Na modalidade Street, a segunda e última etapa do circuito vai ser realizada em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, em outubro. No intervalo entre a primeira e segunda, na capital baiana, vai haver a Seletiva Nacional para o Campeonato Brasileiro de Skate Amador na modalidade Park, marcado para setembro.

O Circuito Baiano de Skate 2023 é realizado e homologado pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB) e produzido pela Empresa MTEBRASIL(Marketing, Turismo e Entretenimento). O evento conta com apoio institucional do Estado da Bahia, através da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e Prefeitura de Feira de Santana.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (5)

Eliminatórias e Finais das Categorias Feminino (Mirim, Iniciante e Amador) e Masculino (Mirim e Iniciante).

Domingo (6)

Eliminatórias e Finais da Categoria Masculino (Amador e Master).

O quê: Circuito Baiano de Skate Street Amador 2023;

Quando: sábado e domingo (5 e 6 de agosto);

Onde: Pista Pública de Skate do Parque da Cidade, Feira de Santana-BA