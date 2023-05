Corpo de adolescente vítima de naufrágio no Rio Jacuípe é encontrado

O corpo do adolescente de 13 anos que desapareceu no domingo, 21, no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha na manhã desta terça-feira, 23.



Identificado com Richarlyson, o adolescente estava em um barco junto com a mãe, que estava grávida de quatro meses, e mais dois homens. Cristiane Santana de Freitas, de 40 anos, mãe do jovem, morreu afogada e foi retirada das águas do rio no domingo.

Já os outros dois homens conseguiram nadar e se salvar. De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, que realizou o levantamento cadavérico com o peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a embarcação era muito pequena e instável. Além disso, as vítimas não estavam utilizando coletes salva-vidas.

Ainda segundo o delegado, o pescador, dono do barco, fugiu e a polícia aguarda que o mesmo compareça à delegacia para prestar esclarecimentos.

As equipes trabalharam nas buscas pelo corpo do adolescente na segunda-feira, 22. Na manhã desta terça, o trabalho foi retomado e o corpo encontrado a alguns metros de onde o barco afundou.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que as buscas foram encerradas. De acordo com o órgão, as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas por meio Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação.