Empresa de aliado de Zé Ronaldo já faturou mais de R$ 25 mi em Feira | A TARDE

Que a gestão do prefeito Colbert Martins (MDB) tem sido generosa com algumas empresas, não é mais novidade, sobretudo nos primeiros três anos da gestão. Um exemplo é a Pavitec – Pavimentações e Serviços de Engenharia Ltda, que entre os anos de 2021 e 2023, faturou mais de R$ 25 milhões, com a prestação de serviços de pavimentação asfáltica.

Controlada pelos irmãos João Lucas Ferreira Pinto e José Fernando Ferreira Pinto, além do sócio administrador, Marcelo da Fonseca Queiroz, a Pavitec presta serviços de pavimentação asfáltica. É bom lembrar que os irmãos João Lucas e José Fernando são filhos do empresário Zé Chico, aliado político do ex-prefeito do município, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil). Fundada em 2010, a Pavitec, de acordo com registros, tem capital social de pouco mais de R$ 1,3 milhões.

Zé Chico já concorreu a eleição para uma cadeira na Câmara Federal por duas oportunidade. A última foi em 2022, tendo como principal cabo eleitoral, o ex-prefeito José Ronaldo, ocasião na qual o político obteve somente 34.540 votos e não foi eleito.

Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2024, o A Tarde apurou que a Pavitec recebeu da Prefeitura o total de R$ 25.273.005,59. O mais recente pagamento foi no último dia 28 de dezembro de 2023, no valor de R$ 27.559,69. De acordo com o Portal da Transparência, o pagamento foi referente ao serviço de “requalificação asfáltica em inúmeros logradouros e ruas do município.

Zé Chico diz estar longe do controle da empresa, e tem o nome especulado para uma provável formação de chapa com o ex-prefeito José Ronaldo, para as eleições deste ano.

Embora tenha dito que não faz parte atualmente do governo de Colbert, José Ronaldo e aliados continuam com estreitas relações com a administração municipal. Já Colbert Martins tem afirmado que a relação com o ex-prefeito continua a mesma politicamente.

“A presença de José Ronaldo é permanente em nosso Governo. Não tem como descolar. É a mesma coisa de Bruno Reis e ACM Neto. ACM Neto, por exemplo, defende a gestão quando necessário. Já José Ronaldo tenta escorregar dessa história”, disse Colbert.