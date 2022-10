Ex-prefeito de Itaberaba lamenta fake news contra Jerônimo

O ex-prefeito de Itaberaba, João Filho Mascarenhas, saiu, nesta quinta-feira, 27, em defesa de Jerônimo Rodrigues (PT) após acusações de um site de notícias da região da chapada contra o candidato do PT a governador, que trouxe à tona a informação de que o petista vai perseguir os municípios onde os prefeitos romperam com o grupo do governador Rui Costa.

De acordo com João Filho, além de ter distorcido a fala do candidato Jerônimo Rodrigues, que segue na liderança ao governo da Bahia neste segundo turno, o que “o jornal que está a serviço da Prefeitura tenta fazer é enganar a população”.

“Bateu o desespero e eles estão intensificando as notícias falsas para causar pânico no povo de Itaberaba”, disse. Jerônimo foi claro ao dizer que não vai haver prejuízo para a população dos municípios em que os prefeitos foram ingratos com o governador Rui Costa, mas o grupo que está na Prefeitura de Itaberaba tem medo, porque mente para o povo, que soube reconhecer nas urnas o trabalho do grupo de Rui, Otto e Lula”, finalizou João Filho.