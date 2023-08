Feira de Santana: acordo prevê retomada do serviço médico no município

Após duas audiências realizadas na última quarta-feira, 19, com o objetivo de chegar a um acordo para pôr fim ao caos no atendimento médico à população de Feira de Santana, o pagamento dos valores devidos aos trabalhadores da área de saúde finamente foi acordado. O Ministério Público do Trabalho (MPT) mediou o encontro, que teve participação do Ministério Público do Estado da Bahia, Sindicato dos Médicos, prefeitura, e as terceirizadas IGI - Instituto de Gestão Integrada e AMS - Associação Saúde em Movimento.



A paralisação foi para pressionar as terceirizados e a prefeitura a regularizar os pagamentos dos meses de maio e junho, no caso dos médicos vinculados à AMS, e de junho, no caso dos que trabalham para a IGI. As duas terceirizados se comprometeram a quitar os débitos até esta sexta-feira, 21.

Parte do atendimento foi suspenso esta semana pelos médicos contratados por intermédio das terceirizadas após sucessivos atrasos nos pagamentos de honorários médicos. Com a redução na oferta de serviços, o restante da rede, que inclui unidades mantidas pelo município, estado e União, passou a ficar caótica com a superlotação.