Feira de Santana: Câmara diz ter alertado cenário da dengue há 30 dias

A Câmara Municipal de Feira de Santana, afirmou ter feito o alerta da situação da dengue no município, há 38 dias. A cidade entrou, nesta sexta-feira, 21, em estado de alerta epidemiológico máximo, por causa dos casos da dengue, de acordo com decreto assinado pelo prefeito Colbert Martins Filho (MDB).

A Casa comunicou que parlamentares chamaram a atenção do Executivo Municipal, tanto em discursos no plenário como por intermédio de requerimento aprovado na Casa, e cobraram a adoção de medidas, diante da possibilidade de aumento dos casos da doença.

A própria presidente da Casa, Eremita Mota (PSDB), de acordo com a Casa, tratou o assunto diretamente com o prefeito, no último mês de junho.

Um requerimento aprovado pelo Legislativo no último dia 14 de junho, solicitou ao gestor municipal e da chefe da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia Luz dos Santos, informações sobre providências adotadas para conter o avanço da doença. Foram questionados a realização de campanhas educativas em escolas e por intermédio de veículos de comunicação, aquisição de algum novo equipamento para eliminar o agente causador de doenças e número de notificações e óbitos registrados até tal momento.