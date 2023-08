Feira de Santana: Câmara realiza audiência para prevenção de desastres

A Câmara Municipal de Feira de Santana realiza, nesta quarta-feira, 2, uma audiência pública sobre a prevenção de desastres e a integração das instituições que atuam em eventuais ocorrências desta natureza



O evento é uma iniciativa da Comissão de Saúde e Assistência Social do Poder Legislativo. O objetivo é refletir sobre a necessidade de instituir um calendário de ações de prevenção a desastres no município e fortalecer o Plano de Auxílio Mútuo são alguns dos objetivos do encontro. Além disso, vai discutir ainda o apoio ao projeto do Congresso Internacional de Desastres em Massa (CIDEM).

Agentes governamentais, representantes de instituições civis e militares que atuam na área estão entre os convidados.

No próximo dia 26 de agosto vai ser realizado, em Feira de Santana, outro treinamento para desastres, o que motivou a realização da audiência pública. A expectativa é que neste congresso participem aproximadamente 2.500 pessoas de diversos países e 25 instituições, a exemplo de Interpol, Polícias Civil e Rodoviária, Bope/RJ, Marinha e SAMU.