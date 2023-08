Feira de Santana entra em estado de emergência após aumento da dengue

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) decretou estado de emergência após aumento de casos de dengue no município. A medida, foi publicada em edição extra do Diário Oficial, nesta sexta-feira, 21.

O município registrou, desde o último mês de janeiro, 3.009 notificações e 978 casos confirmados da doença, o que no diagrama de controle aponta cenário de epidemia.



Os bairro do Tomba, Conjunto Feira X, Humildes e Campo Limpo aparecem como locais de maiores índices de casos.

De acordo com a secretária de saúde, Cristiane Campos, as medidas estão todas tomadas com foco no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

"Alertamos ainda a população para que não acumule água, pneus estocados, vasos de plantas e entulho em quintais", observa.