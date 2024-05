Feira de Santana: feirantes reclamam retirada da cobertura de barracas | A TARDE

Indignação. Esse é o sentimento dos comerciantes que atuam na Feira do Tomba, em Feira de Santana, centro-norte da Bahia. A causa da revolta dos feirantes teria sido a retirada da cobertura de 200 novas barracas instaladas no local por parte de servidores municipais da gestão Colbert Martins (MDB). A reclamação foi do vereador Luiz da Feira (PP).

A motivação da retirada, de acordo com o parlamentar, teria sido o fato das peças terem a marca da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), órgão vinculado ao Governo do Estado.

Luiz da Feira disse que os dirigentes governamentais, mesmo em esferas diferentes de poder, devem estar unidos pelo compromisso com a população, e não, medindo forças.

“Estou indignado pelo que aconteceu, porque os prejudicados são os feirantes”, disse Luiz da Feira, lembrando que a ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, que tem como gestor da Pasta, Alexandre Monteiro.

O líder do Governo, José Carneiro (UB), rebateu a forma como os equipamentos foram instalados na feira do Tomba pela CAR.

“Ninguém pode chegar com caminhão cheio de barracas e fazer o que quiser, já que a Seagri ou nenhum outro órgão municipal foi procurado", finalizou.

A reportagem procurou o secretário de Agricultura do município, Alexandre Monteiro, e não obteve resposta ao questionamento.

