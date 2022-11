Feira de Santana: vereador diz que 80% dos camelôs "estão doentes"

Depressão, infarto e AVC, entre outros problemas de saúde. De acordo com o vereador Luiz da Feira (AVANTE), esta é a realidade de mais de 80% dos camelôs no Shopping Popular, equipamento para onde foram transferidos, pela Prefeitura, pequenos comerciantes que atuavam nas calçadas do centro de Feira de Santana.

As doenças atingem a maioria dos vendedores e, até agora, "não há uma decisão do Governo Municipal para resolver a situação”, disse em discurso na Câmara Municipal.

Para o parlamentar, apesar da modernidade do empreendimento também conhecido como Cidade das Compras, "infelizmente este foi feito por um empresário que veio do outro lado mundo”. O parlamentar se refere a Elias Tergilene, gestor do local. O camelô "pai de família", ele diz, ficou sem voz para se expressar perante a administração do Shopping popular.