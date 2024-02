Feira inicia aplicação de vacina contra a dengue nesta quinta-feira | A TARDE

O município de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, recebeu 17.688 doses de vacinas contra a dengue, na tarde desta quarta-feira, 14. Esse é o primeiro lote do imunizante recebido pelo município.

De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde,nesta primeira etapa vão ser aplicadas as primeiras doses em crianças de 10 e 11 anos, devido ao número limitado do imunizante disponível até agora. Conforme a chegada de novos lotes, deve haver a ampliação para o público de 12 a 14 anos. O esquema vacinal vai ser composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A imunização começa nesta quinta-feira, 15, das 8h às 16h, no auditório da SMS, localizado na Avenida João Durval Carneiro, e no no Centro de Saúde Especializado Dr. Leone Coelho Lêda (CSE) localizado na Rua Professor Germiniano Costa, S/N, Centro.

Durante a tarde, a vacinação também vai ser realizada na Praça Principal do distrito de Humildes, das 12h às 17h. Para que as pessoas aptam recebam as doses, devem ser apresentados documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação. Vale destacar que a aplicação vai ser feita somente na presença dos pais ou responsável legal, garantindo um acompanhamento adequado e a segurança das crianças e adolescentes.

Contraindicação

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue não pode ser aplicada em mulheres grávidas ou que estejam amamentando, bem como em pessoas alérgicas aos componentes da vacina. Pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, inclusive aos que recebem terapias imunossupressoras tais como quimioterapia ou altas doses de corticosteróides sistêmicos dentro de quatro semanas anteriores à vacinação.