Feira: Secretária de Saúde é convocada para esclarecer ações da Pasta | A TARDE

A Câmara Municipal de Feira de Santana convocou a secretária de Saúde de Feira de Santana, Cristiane Campos, para prestar esclarecimento sobre problemas relacionados à pasta. A iniciativa conta com as assinaturas dos vereadores Emerson Minho (DC), Jhonatas Monteiro (PSOL), Lu de Ronny (MDB), Silvio Dias (PT) e Eremita Mota (PSDB), presidente da Casa Legislativa.

Um dos assuntos em pauta é o atraso do pagamento dos funcionários terceirizados que prestam serviço nas unidades médicas da Prefeitura por intermédio de contrato com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe (Imaps Saúde).

Vai ser tratado ainda com a falta de pagamento à empresa, por parte da gestão municipal, decorrente de serviços prestados, para remuneração de pessoal.

A secretária ainda vai ter que apresentar todos os contratos firmados com a Imaps; bem como as notas fiscais emitidas com os respectivos comprovantes de pagamento; os empenhos contratuais e as devidas liquidações até a presente data e o extrato contábil desde o início das atividades da Imaps.

De acordo com o exposto no requerimento, o objetivo é fazer com que os estas informações cheguem ao conhecimento dos parlamentares e de toda a população, visto que os dados, de acordo com os autores da proposta, não estão disponíveis no Portal da Transparência do Município.