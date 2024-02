Gestão Juliana Araújo investe alto na educação em Morro do Chapéu | A TARDE

Investir na Educação é a ação inteligente que qualquer poder público pode e deve priorizar. Uma boa rede de ensino caminha lado a lado com uma gestão sustentável e alavanca importantes índices como os educativos, os de segurança e a qualidade de vida nas cidades brasileiras.

É com isso em mente que a prefeita de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Juliana Araújo (PL), tem conduzido a gestão da educação no município. Os investimentos, sobretudo na infraestrutura das escolas, representam uma "virada de chave" na visão da gestora, que conversou com A TARDE durante visita institucional ao grupo, onde foi recebida pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, nesta terça-feira, 23.

"Investimos com recursos próprios mais de R$ 1 milhão. O município tem quarenta escolas, sendo que vinte e oito estão em reconstrução com troca de pisos e novas salas. Morro do chapéu não tinha fardamento, por exemplo, e a gente trouxe isso. Demos também material escolas como estojos e mochilas, bem como uma merenda escolar de qualidade", afirmou.

Avaliação positiva



A prefeita, que atualmente é do PL, diz que já recebeu convites de outras siglas, entre elas o PSB e o PDT, porém ainda não definiu o provável destino. Com a gestão bem avaliada, Juliana diz que o resultado é oriundo de uma nova forma de fazer política, voltada não só para a população e sim "junto com a população".

"Um exemplo é quando vamos calçar uma rua em determinado povoado e a população acha que não deveria ser naquele determinado espaço. A gente procura ouvir a população e a forma que preferem que seja. Procuro sempre fazer projetos de infraestrutura em cima de pesquisa qualitativa, sempre ouvindo a população. Não tínhamos rodoviária na cidade, e vou dar ordem de serviço agora em fevereiro para a nova rodoviária, bem como o teatro que estava abandonado há mais de dez anos, e precisamos reconstruí-lo", reiterou.

Juliana Araújo faz balanço da gestão em Morro do Chapéu | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Segurança e estrutura

Com o período longo sem chuvas, a Prefeitura de Morro do Chapéu precisou traçar planos de ação para amenizar o impacto na população, bem como aos agricultores, uma vez que diversos animais morreram com a falta de água.

"Temos sete carros pipas no município, visto que se trata de um município extenso de cinco mil e setecentos quilômetros de extensão. Demos todo o suporte aos munícipes. Perfuramos mais de trinta poços artesianos. Fizemos um decreto de emergência para aguardar o que o Governo do Estado pode disponibilizar para melhorarmos a vida dos agricultores e pecuaristas", disse.

Juliana enalteceu ainda o apoio que recebeu de pastas estaduais, sobretudo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), comandada por Ângelo Almeida (PSB), a quem chamou de "grande parceiro".

Ainda de acordo com Juliana, a Segurança em Morro do Chapéu, que tem um dos melhores indíces da região, vem de um trabalho alinhado entre a Prefeitura e as forças de segurança.

"Temos uma parceira muito boa com a polícia para o que precisar, tantoa Polícia Civil, quanto a militar e os bombeiros, a gente sempre ajuda no que a gente pode. Temos também uma parceria relativa à obtenção de energia eólica com a Casa dos Ventos, que faz o vídeo monitoramento na cidade toda em um projeto de PPP (Parceria Público-Privada) que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública. Sendo assim, temos toda a cidade monitorada 100%, com o sistema ligado ao Cicom de Irecê e Salvador", finalizou.