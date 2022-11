Homem é morto a tiros dentro de bar em Feira de Santana

Um homem de 45 anos, identificado como Fábio Aragão dos Santos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 15, dentro de uma bar na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu por volta das 13h30, no estabelecimento comercial situado na Feirinha da Cidade Nova. A vítima, que morreu no local, apresentava marcas de disparos de arma de fogo no tórax, abdômen e costas.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo. Apesar das várias testemunhas, por medo de retaliação, ninguém quis fornecer informações sobre o assassinato.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.