Homem é morto a tiros em via pública no distrito de Humildes

Um homem de 44 anos, identificado como Henrique Paulo de Oliveira, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 3, na Estrada do Fulô, em trecho da cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia. Este é o terceiro homicídio registrado no mês de março no município.

De acordo com a Polícia Militar (PMBA), o crime aconteceu no distrito de Humildes, por volta das 6h da manhã. A vítima, que havia deixado o Conjunto Penal de Feira de Santana há cerca de seis meses e trabalhava como autônomo, estava à caminho da BR-324 quando foi surpreendida por indivíduos armados.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.