Homem morre após ser atingido por lâmina de roçadeira na Bahia

Um homem morreu após ser atingido pela lâmina de uma máquina roçadeira, nesta terça-feira, 6, na cidade de Senhor do Bonfim (distante a 375 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com a prefeitura da cidade, a vítima foi identificada como Elidison Silva do Nascimento e estaria observando o trabalho de manutenção das estradas vicinais quando foi atingido. O serviço era realizado entre a fazenda Urubu e fazenda Limões.

"Dois moradores teriam se aproximado para acompanhar mais de perto o trabalho da roçadeira, quando em um dado momento, o parafuso que segurava as laminas se desprendeu da máquina e a peça chamada de “facão” acabou atingindo a cabeça do Sr. Elidison Silva do Nascimento", diz trecho do comunicado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado logo após o acidente, mas Elidison não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Nas redes sociais, a filha da vítima contestou a versão da prefeitura. "Queria esclarecer que ele não estava observando o local. Ele estava na zona de segurança em que o próprio condutor do trator pediu. Ele estava a caminho de casa quando a peça o atingiu".

"Houve negligência da empresa, ou até mesmo do dono, que não faz a devida vistoria no trator, ele estava no limite seguro, nada disso deveria ter acontecido", concluiu.

A polícia também esteve no local, mas, quando chegou, a máquina já não se encontrava no local. A perícia será realizada posteriormente para a obtenção de mais informações.