Investigado por sumiço de jovem, vereador de cidade baiana renuncia

Investigado pelo desaparecimento da jovem Beatriz Pires, 25 anos, grávida e vista pela última vez na noite do último dia 11 de janeiro, o presidente da Câmara Municipal de Barra da Estiva, Valdnei da Silva Caires, renunciou ao cargo nesta terça-feira, 7. Ele foi eleito desde novembro de 2022 para comandar a Casa no biênio 2023/2024.

Em comunicado enviado à Câmara Municipal, Valdnei diz que a decisão é irrevogável, irretratável e que está relacionada ao bom andamento dos trabalhos do Executivo e Legislativo. Pelo menos 10 vereadores fizeram um abaixo-assinado e protocolaram na Justiça para pedir a renúncia de Valdnei,

A jovem foi vista entrando no carro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra da Estiva, veículo usado no dia-a-dia pelo parlamentar.