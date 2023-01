< Jacobina: suplente de vereador é acusado pela sobrinha de abuso sexual | A TARDE

O comunicador e suplente de vereador do município de Jacobina, Laedson Almeida (PT), conhecido por Pirulito, está sendo acusado pela sobrinha, menor de idade, de abuso sexual. A denunciante teria gravado um vídeo, que se espalhou pela cidade em grupos de aplicativos de conversa, onde a jovem teria relatado que o abuso ocorreu durante um passeio em família ao distrito de Itaitu.

De acordo com relato da jovem, o acusado teria deitado na cama onde a adolescente estava e começado a "beijá-la e tocá-la". A jovem ainda diz ter ficado em "estado de choque". Em vídeo gravado, a menina descreve em detalhes como foi o abuso.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Em nota, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Jacobina diz repudiar qualquer tipo de violência, especialmente no caso em questão: violência sexual contra as mulheres e que o combate nesse sentido tem sido constante e não vai ser diferente agora quando a situação envolve denúncia contra um filiado.



A Comissão executiva do PT Jacobina decidiu que, de acordo com as normas partidárias vigentes, vai adotar o seguinte procedimento:

"Suspensão imediata do filiado para averiguação interna dos fatos, bem como para aguardar apuração do caso nas instâncias competentes, conferindo ao filiado amplo direito de defesa".

A reportagem tentou contato com o vereador por intermédio do Diretório Municipal, porém não obteve êxito.