Licitação da Zona Azul pode pagar R$128 milhões em Feira de Santana | A TARDE

A licitação milionária para escolher a empresa que vai gerir a Zona Azul em Feira de Santana vai ser realizada no próximo dia 21 de fevereiro. O valor estimado a ser pago para o vencedor da concessão, que vai ter prazo de 20 anos é de R$ 128 milhões.

O contrato vai ser feito no modelo de concessão comum onerosa, o que abrange a implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em espaços públicos e áreas sob jurisdição do Município de Feira de Santana.

Quem vencer a licitação, vai ter que fornecer garantia de R$ 2.576.111,69, correspondendo a 2% do valor total do contrato avaliado em R$ 128.805.584,56 (cento e vinte e oito milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

A empresa vencedor vai ficar obrigada a aceitar acréscimos ou supressões no objeto do contrato, de até 25% do valor inicial atualizado, nas mesmas condições contratuais.